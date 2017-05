Teknisk fejl gav sideforvirring

Slagelse: Læsere af den trykte avis har formentlig bemærket, at noget er helt galt med lørdagsavisen. En teknisk fejl i trykkeriet betød, at siderne fire og fem, Slagelse, samt 16 og 17, Kalundborg, var identiske med siderne fra torsdagsavisen. Det er altså ikke fordi, vi mente, at siderne var så gode, at de skulle gentages, men derimod en teknisk smutter, der betød, at blandt andet historien om den nye museumsinspektør, som der var henvist til fra forsiden, ikke var med. De manglende lørdags-sider bringes derfor i mandags-avisen. Som abonnent på den trykte avis har man i øvrigt gratis adgang til e-avisen, hvor omtalte fejl ikke findes (se mere på sn.dk). Sjællandske beklager fejlen.