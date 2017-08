Til februar slutter et taxaeventyr i Slagelse. Den »lokale« telefonbetjening skal fremover ske fra Virum. Foto: Kristian Buchmann

Taxiselskab slukker for telefonerne i Slagelse

Slagelse - 31. august 2017 kl. 06:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den lokale taxicentral, betjent af Dantaxi, lukker og slukker for telefonerne.

De seks medarbejdere, som med geografisk kendskab i dag sørger for taxabetjeningen, får tilbuddet om enten at flytte med til Virum eller praktisk talt at blive opsagt. Sådan lyder det i et brev fra direktør Carsten Aastrup, som netop er blevet sendt til de berørte medarbejdere.

- Såfremt du ikke ønsker at flytte med til Virum, skal dette beklageligvis betragtes som en opsigelse af ansættelsesforholdet, skriver direktøren, som samtidig pointerer, at medarbejdernes ansættelsesforhold, hvis de ønsker at flytte med, ikke længere vil være omfattet af en overenskomst.

Deres nye arbejdssted vil i så fald være på hovedcentralen.

Besparelser grund til nedlæggelse

Siden 4x48 fusionerede med Dantaxi ved årsskiftet, har de faste kunder måtte omstille sig på nye procedurer for bestilling af taxi og velkomster i telefonen. Senere har man angiveligt fra ledelsens side set en gevinst i at centralisere, hvorfor man nu slukker for telefonerne i Slagelse.

- Det er blevet nødvendigt at foretage rationaliseringer i callcentrene, lyder det fra direktøren.