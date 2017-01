Se billedserie 21-årige Rasmus Johansen har formået at skabe debat om ligestilling i dresscodes i nattelivet i Slagelse. Der er dog kun ét sted i Sjællandskes rundringning, der bakker op om mænd i tank top. Foto: Mette Kjær Nielsen

Tank tops til mænd deler vandene i nattelivet

Slagelse - 26. januar 2017 kl. 06:47 Af Mette Kjær Nielsen

Er en tank top en acceptabel beklædningsgenstand for en mand, der går i byen i Slagelse, eller ej? Det er det store spørgsmål, efter at 21-årige Rasmus Johansen for nylig blev bedt om at forlade Old Irish Pub i Slagelse, fordi han var iført en sådan trøje. Et andet spørgsmål er, om det er okay at lade kvinder komme ind iført tank tops, hvis mænd ikke må. Det er der delte meninger om på Slagelse barer og diskoteker.

Nej tak til tank tops

På The Upper Hill, vil man heller ikke se mænd iført tank tops.

- Det ville jeg heller aldrig tillade. Men jeg synes, I blæser historien lidt op. Vi har jo regler om påklædning for at skabe tryghed, ikke for at gøre forskel på folk, men man skal klæde sig til lejligheden, siger Jacob Vedel Søndergaard, der er forretningsfører på The Upper Hill.

Nogenlunde det samme regelsæt gælder på det nyeste skud på natklubstammen, Veto:

- Vi godkender heller ikke tank tops - hverken hos mænd eller kvinder, lyder det fra Jonas Paulsen, der er en del af det nye team på Veto.

Hos Gammeltorv på Gamle Torv er man heller ikke tilhænger af den sommerlige beklædningsgenstand:

- Vi lukker ikke folk ind i arbejdstøj, træsko eller for eksempel tank tops. Vi vil rigtig gerne lukke gæster ind, men vi vil gerne have, at alle kommer i pænt tøj, når de kommer i byen, fortæller Chanel Vallensborg, der er bestyrer på Gammeltorv.

På det prisvindende diskotek Nattoget lyder meldingen:

- Jeg ønsker ikke at kommentere på den konkrete sag, men på vores facade kan man læse vores adgangskrav stående på et skilt. Det er dørmændene, som håndhæver dem. Vi forsøger at være konsekvente, men vil ikke afvise, at du kan opleve noget der afviger. Vores adgangskrav er skabt til at sikre et rart og trygt miljø at færdes i, udtaler Simon Holst Olesen, bestyrer på Nattoget.

Velkommen på G-strengen

Der findes dog ét sted i Slagelse, hvor man godt som mand må gå i byen iført tank top. Det er på baren G-strengen.

- Vi har det helt fint med mænd i tank top. Jeg synes ikke, det her ligner noget. Jo, det ligner kønsdiskriminering, siger Michael Dall, som er ejer og bestyrer på G-strengen. Han påpeger derudover, at det også her er dørmændene, der vurderer, hvad der vurderes at være trygt og utrygt, når der ankommer gæster til stedet. Og det hele handler om tryghed og en god fest.