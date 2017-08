Se billedserie Ejendomsmægler Jan Milvertz i hvid skjorte på første række mindede om Korsørs mange kvaliteter, som han opfordrede til, at vi talte op i stedet for ned. Det vil nemlig sikre en god udvikling med bosætning og erhverv, mener han.Foto: Helge Wedel

Tal så Korsør op blev der sagt...

Slagelse - 17. august 2017 kl. 10:29 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det tredje og sidste borgermøde om revideringen af den seneste kommuneplan fra 2013 fandt tirsdag aften sted i Korsør i og ved Havnearkaderne, hvor det skønneste sommervejr til fulde understregede Korsørs vandnære særdeles høje kvaliteter. Kommuneplaner rækker 12 år frem, men revideres i hver valgperiode - altså hvert fjerde år.

En skandale om fiskekvoter havde forsinket formand for erhverv,- plan- og miljøudvalget Villum Christensen (LA) grundet hans arbejde som statsrevisor. Korsørs sidste borgmester Flemming Erichsen (S) var derfor overladt velkomst og indledning for de op imod 80 borgere, der var mødt op.

- I dag er vi blevet meget bedre til at værne om forskellighederne i vores kommune, hvilket denne plan er udtryk for. Således er der masterplaner for både Slagelse, Korsør og Skælskør, sagde Flemming Erichsen.

Barnefødt og i hele sit liv boende i Svenstrup og på Halsskov-siden af Korsør ejendomsmægler Jan Milvertz var inviteret til at give sin mening om kommuneplanen.

- Vi skal tage fat i kraven på dem, der brokker sig. Vi skal være ambassadører for Korsør. Vi skal tale Korsør op. Byens beliggenhed, naturværdier, vandnærhed og særdeles attraktive huspriser, hvor københavnerne får tre gange så meget for pengene, giver os alle muligheder for udvikling via bosætning og erhverv, lød konklusionen fra den succesfulde erhvervsmand. Han fandt kommuneplanen god og hilste fokus på nye boligområder velkommen. Jan Milvertz mindede om, at udvikling kræver opfølgning - hele tiden!

- Her er det vigtigt, at der er fokus på ildsjælene i vores byer. At få dem involveret i planer og projekter, sagde Jan Milvertz.

John Nielsen, Tårnborgvej 9 kom med krads kritik af planen om at bruge noget af den nuværende bypark til boliger.

- Det er synd og skam. Parken bruges af rigtig mange. Det er bare fordi, at kommunen mangler penge. Man vil jo aldrig bygge boliger i anlægget i Slagelse, lød analysen fra John Nielsen.

Forlaget til den nye kommuneplan kan ses på www.slagelsekp17.dk

Kommentarer/indsigelser skal sendes på mail til plan@slagelse.dk inden 30. august.