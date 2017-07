Se billedserie Her ses det lokale Rynkebyhold fra 2017.

Tag med Rynkeby til Paris

Slagelse - 30. juli 2017 kl. 18:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næppe er 2017-holdet fra Team Rynkeby Vestsjælland kommet hjem fra Paris, før det er tid til at ansøge om deltagelse på 2018-holdet. Selv om der er længe til, så er forberedelserne mange og lange, og derfor er sidste frist for at ansøge den 20. august 2017.

Ansøgningen findes på: www.team-rynkeby.dk, hvor man skal fortælle lidt om sig selv og hvorfor, man gerne vil deltage. De 10 udvælgelseskriterier fremgår også, og her står blandt andet, at: Deltagerne skal være motiverede til at yde en stor indsats i forhold til at rejse penge til Børnecancerfonden, man skal kunne afsætte tid til at træne med holdet cirka to gange om ugen hele foråret (minimum 2500 kilometer inden turen til Paris).

Prisen for at deltage er 18.500 kroner - og den inkluderer en ny carbon racercykel (listepris omkring 15.000 kr.) cykeltøj, hjelm, hoteller og fuld forplejning på turen, som starter den 30. juni og har mål i Paris den 7. juli.

Deltagerne skal være fyldt 18 år, og holdet skal helst have en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder.

- På 2017-holdet var 20 kvinder ud af i alt 49 ryttere. Indtil videre er der ikke så mange ansøgere fra det smukke køn, så vi håber, at rigtig mange vil søge, siger de to holdkaptajner Poul Buur og Ole Olsen.

Holdet skal bestå af både nybegyndere og erfarne motionscyklister, så der er plads til alle.

- Selv hvis du aldrig før har siddet på racecykel før, skal vi nok sørge for, at du får lært alt det nødvendige og kommer i rette form, lover Ole Olsen med et ulvesmil.

Foruden rytterne består holdet også af 13 servicepersoner, som er helt uundværlige for at få alt til at fungere.

De sørger for forplejning, mekanikerhjælp til cyklerne og en masse andre ting.

Servicefolkene betaler 3600 kroner, som dækker hoteller og forplejning.

Team Rynkeby-holdet har eget klublokale i Høng, men cykeltræningen har også start fra både Kalundborg og Slagelse.

Yderligere oplysninger kan fås hos Ole Olsen på telefon: 2061-2311 eller Poul Buur på telefon: 2041-6171.