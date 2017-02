Et iransk forældrepar slipper for fængsel og udvisning efter vold mod en otteårig datter på asylcentret på Quistgaardsvej i Korsør.

Tævede datter på asylcenter: Får løftet pegefinger

Slagelse - 01. februar 2017 kl. 08:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

50 dages betinget fængsel, 60 timers samfundstjeneste og en løftet pegefinger for at banke datteren på otte år.

Det var straffen til et iransk forældrepar, som ved Retten i Næstved mandag blev dømt for at have slået deres mindreårige datter i hovedet og på ryggen med flad hånd ad adskillige omgange i juli sidste år. Ugerningen fandt sted på asylcentret på Quistgaardsvej i Korsør.

Den 38-årige far sad også anklaget for legemsangreb af særlig rå og brutal karakter, idet han ifølge anklageskriftet skulle have stukket sin 12-årige søn i nakken med en kniv. Den del blev han dog frifundet for, da der ifølge dommeren ikke blev ført tilstrækkeligt bevis for, at manden skulle have gjort det. Der blev dog heller ikke ført bevis for forældreparrets forklaring om, at det skulle være den mindste datter i flokken af tre børn, en pige på knap halvandet år, som skulle have ført kniven.

Anklager Charlotte Skovmand, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, nedlagde påstand om såvel fængsels- som udvisningsstraf. Begge blev imidlertid gjort betingede, hvilket betyder, at forældrene slipper for at skulle ruske tremmer.

Forældrene slipper også for at skulle pakke kufferten og rejse til Iran, idet dommeren gav dem en løftet pegefinger og gjorde dem opmærksomme på, at de udvises, hvis de begår noget strafbart inden to år.