Tætpakket Korsør-weekend i vente

Her kan man møde maritime fritidsaktiviteteri som for eksempel robåde, kajakker, optimistjoller, stand up paddles, sejlbåde og dykning. Hvis vejret tillader bliver der mulighed for en sejltur i sejl- eller motorbåd. Der vi være mulighed for at købe noget at spise, sportstøj, grilltilbehør med videre, og lokale kunstnere vil udstille deres værker på havnen. Endvidere spiller et lokalt band populær musik. Der er gang i havnen fra klokken 10 til 16.