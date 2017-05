Tæt opløb for 21 bilskønheder

Se billedserie To stolte og glade vindere med pokalerne. 70-årige Jesper Johansen fra Forlev (tv) og 72-årige Bruno Olsen fra Dianalund.

Slagelse - 29. maj 2017 kl. 08:53 Af Tekst og foto: Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var gratis at deltage i skønhedskonkurrencen »Concour D`elegance by Slagelse«.

21 bilejere stillede op. To vindere blev kåret efter meget tæt opløb, for det var plejede, passede og utrolig velholdte, skinnende biler, der deltog i konkurrencen med den franske titel. Den fandt lørdag sted for første gang på Nytorv i Slagelse. I et solbeskinnet vejr som i den grad fremhævede de flotte detaljer og den blanke lak hos de historiske biler.

Troels Lund fra den arrangerende lokale bilklub var glad for, at så mange deltog.

- Jeg tror helt sikkert, at vi i år har set starten på en ny tradition med at kåre de flotteste veteranbiler. Ingen biler fra før krigen var mødt op, så vi fandt to vindere i henholdsvis kategorien sportsvogn og familiebil, forklarede Troels Lund til Sjællandske. Han tilføjede, at dommerne var imponeret over bilernes høje kvalitet, så det var et uhyre tæt opløb.

70-årige Jesper Johansen fra Forlev vandt med sin røde »Austin Healy 3000 MxIII«, som han blandt andet har kørt til Italien i. Bilmærket blev produceret i midten af 1960erne.

- Jeg kører skam også, selv om der er risiko for regn, for bilen skal jo bruges, siger Jesper Johansen.

I kategorien familiebil vandt 72-årige Bruno Olsen fra Dianalund med sin »Morris S Cooper« produceret i oktober 1967.

- Jeg kører altså helst ikke, når der er udsigt til regn. Fredag aften var jeg til drengerøvsaften i Skælskør, så det overraskede mig lidt, at der ikke er flere deltagere her i Slagelse, men måske skal det blot have lov til at vokse sig større, ligesom drengerøvsaftenen i den grad har gjort, siger Bruno Olsen.

Arrangementet var støttet af Landudvikling Slagelse, hvis formand Troels Brandt overrakte præmierne til vinderne af skønhedskonkurrencen.

- Man kan naturligvis spørge, hvad et bilarrangement i centrum af Slagelse har med landudvikling at gøre, men rally-løbet foregår primært i vores landdistrikter, sagde Troels Brandt, da han delte præmierne ud.

Han glædede sig også over, at folk med en fælles interesse for veteranbiler går sammen om at skabe et godt arrangement, og han mindede om, at alle er velkomne til at søge om støtte hos Landudvikling Slagelse, hvis andre fælles interesser skal veksles til offentlige arrangementer.