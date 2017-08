Syv-årige Melanie har doneret sit hår

- Melanie har selv fået ideen, fordi en af mine kollegaer var med ved Stafet for Livet tidligere i år i Skælskør. Her donerede min kollegas datter sit hår til kræftramte. Vi kunne desværre ikke være med den dag, men det var her, hun fik ideen, forklarer Melanies mor, Michélle Røngaard, som efter at have undersøgt sagen, fandt ud af, at man kan donere sit hår hos Vivi Hairdesign. Det var derfor her, Melanie blev klippet.