Syriske flygtninge på besøg hos Kanehøj til »lektion« om Foreningsdanmark

Det handler om at lære Danmark at kende, og dagens »lektion« handler både om dansk historie, men også om det danske foreningsliv. Sådan forklarer Lene Wibroe den seneste udflugt hos Venligboerne i Skælskør, der denne gang gik til Kanehøj Mølle.

- Det her kunne vi ikke have arrangeret uden dem. Det er en gave, de har givet os. Dagen i dag handler om at vise vores flygtninge, hvordan foreningslivet fungerer - at der er en hel masse mennesker i Danmark, som brænder så meget for en sag, at de arbejder gratis, fortæller Lene Nybroe.