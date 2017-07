Send til din ven. X Artiklen: Sygehus trodsede anbefaling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sygehus trodsede anbefaling

Slagelse - 13. juli 2017 kl. 05:30 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at have oplevet forholdene for patienter på den neurologiske afdeling på Slagelse Sygehus kunne Styrelsen for Patientsikkerhed ikke gøre andet end at udstede det påbud, som nu har forbydt sygehuset at modtage patienter med epilepsi, hjernehindeblødning eller slagtilfælde. Det skulle sygehuset være stoppet med allerede sidste sommer, da den rapport, sygehusledelsen selv havde bestilt, anbefalede det.

Både de læger fra Region Hovedstaden, der lavede rapporten, og Styrelsen for Patientsikkerhed har været bekymrede for patientsikkerheden på den neurologiske afdeling i Slagelse, og styrelsen mener, at sygehusledelse og regionens koncernledelse valgte ikke at følge rapportens anbefalinger.

- Vi har været ret langmodige. Trin for trin har vi prøvet at finde løsninger, men de er ikke ophørt med at modtage de her patientgrupper. De modtog færre, men de modtog dem stadig. Det er de samme patienttyper, blot i mindre omfang, siger overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed, Hans-Erik Terkelsen, til Sjællandske.

- Der er ingen tvivl om, at sygehuset har lavet mange tiltag. Det skal de have ros for, men de er simpelthen ikke kommet i mål. Sygehusledelsen gør simpelthen ikke, som vi har sagt, tilføjer Hans-Erik Terkelsen.

Hverken repræsentanter for sygehusledelsen eller regionens koncernledelse ønsker at kommentere sagen, men sygehusdirektør Vagn Bach, der er på ferie, har tidligere kaldt påbuddet ubegrundet.