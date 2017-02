Se billedserie Atter stor opbakning ved årets sponsorsvømning i Slagelse Svømmehal. 108 af svømmeklubbens medlemmer skrabede 372.000 kroner ind til klubben.

Svømmede 352 kilometer for sponsorstøtte

Slagelse - 26. februar 2017 kl. 15:40 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

372.000 kroner. Sådan lød resultatet, da alle 108 svømmere var oppe fra bassinet efter at have tilbagelagt samlet 352 kilometer til vands i Slagelse Svømmehal lørdag.

Dermed er endnu et skridsikkert fundament lagt for svømmerne, hvormed de undgår at skulle dele telefonbøger ud eller noget lignende for at tjene til foreningskassen - og deres egen svømning.

- Her går vi meget op i, at svømmerne træner. De skal ikke tjene penge til foreningen på alle mulige måder, men koncentrere sig om det, de er her for: at blive så dygtige som muligt, fortæller formand Steen Wegener, som på Slagelse Svømmeklubs vegne atter kunne løfte armene i vejret.

For trods målet var 400.000 kroner ved årets sponsorsvømning, er de 372.000 kroner et så anseligt beløb og nok til igen at kunne betale mange af de aktiviteter, svømmerne får tilbudt i klubben.

Sidste år blev der til sammenligning svømmet 284.000 meter, men indsamlet hele 406.646 kroner.

Meningen med arrangementet »Sponsorsvøm«, som hvert år finder sted en af de fire første måneder af året, er at skrabe midler ind til foreningskassen. Det er både konkurrencesvømmere og vandpolospillere, der deltager, og alle forsøger at tilbagelægge så mange meter som overhovedet muligt på en time.

Antallet af meter kan afføde klækkelige sponsorater fra privatpersoner og firmaer, som traditionen tro også i år meldte sig på banen.

I alt 375, hvoraf førstnævnte står for cirka en tiendedel, sendte sponsorbidrag af sted ved dette års sponsorsvømning. Flere af dem betaler pr. meter, som svømmerne tilbagelægger.

