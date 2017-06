Se billedserie På den ene side er hækken klippet, men på den....

Svend vred over uklippet hæk

Slagelse - 13. juni 2017 kl. 10:13 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg ringer til dig, hvis de fyrer mig!

54-årige Svend Jørgensen på Ormeslevvej ved Korsør har kontaktet Sjællandske for at bruge sin ytringsfrihed til at kritisere den kommune, hvor han selv er ansat i flexjob 12 timer om ugen. Han skal passe det udvendige ved Tårnborg Skole, som han også tidligere har gjort, men efter overflytning af skolepedeller til det centrale ejendomsservice, er det kommunens entreprenørservice, der skal vedligeholde en del af de grønne områder ved skolen og Tårnborghallen. Et arbejde Svend Jørgensen tidligere udførte.

- Det kan da godt værre, at de har sparet penge ved centraliseringen, men det er jo også nemt, når de slet ikke skal eller vil udføre det samme arbejde, som vi gjorde. Jeg er da frygtelig irriteret over, at folk siger til mig, om jeg ikke snart skal have klippet hækken, men det må jeg ikke længere. Hækken er kun blevet klippet på den ene side, hvor de kunne komme til med en traktor med klipper på, forklarer en tydelig frustreret Svend Jørgensen, der ikke er, som flest er.

Svend Jørgensen er udlært tømrer.

- Men jeg dumpede første gang til eksamen på almen viden, hvor der var en masse spørgsmål, som jeg slet ikke kunne nå at få læst igennem, da jeg aldrig har fået lært at læse på grund af alvorlig sygdom i barndommen, siger Svend Jørgensen. Han bor i hus på Ormeslevvej med kone og to børn.

Turen på godt fem kilometer fra hjemmet til de ugentlige 12 timers arbejde på Tårnborg Skole foregår på cykel.

- Vi har ikke råd til to biler, og min kone arbejder i Sorø, siger Svend Jørgensen, der elsker at arbejde. Men grundet et alvorligt fald fra et stillads kan hans krop med dårlig skulder og knæ ikke opfylde hans store ønske om at arbejde meget. Derfor flexjobbet på de 12 timer.

Han håber, at hans henvendelse til avisen nu fører til, at de grønne områder ved Tårnborg Skole igen kommer til at fremstå velplejede, som da han stod for det.

- Du skal ringe til mig, når artiklen kommer i avisen. Det dur ikke at sende mig en sms, lyder afskedsbeskeden fra Svend Jørgensen.

Han kan måske ikke selv læse den her artikel, men han kan få den læst op og glæde sig over, at det hjalp at gå til avisen.

- Vi har fundet ud af, at de to afdelinger ejendomsservice og entreprenørservice ikke lige har fået talt ordentligt sammen omkring arealerne ved Tårnborg Skole og Tårnborg Hallen. Det gør vi nu, så der skal nok blive klippet hæk og slået græs alle steder, siger Carsten Niebuhr til Sjællandske. Han er områdeleder ved ejendomsservice og chef for Svend Jørgensen.

Han kalder Svend Jørgensen for en meget kompetent medarbejder, der er dygtig til og meget ærekær over sit arbejde.