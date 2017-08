Svamp koster hus livet

Der var engang et hus. Beliggende på adressen Søvænget 8 direkte ud til Storebælt i Korsør. Nu er det revet ned og kørt væk. Et arbejde klaret på knap to uger. Det har ikke været muligt for Sjællandske at få kontakt til ejeren, men folk fra nedrivningsfirmaet oplyser, at det - ellers for mange penge istandsatte hus - er blevet revet ned på grund af skimmelsvamp, som det trods istandsættelsen ikke var lykkedes at få bugt med.