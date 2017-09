Se billedserie Idrætskonsulent i Slagelse Kommune, Oliver Carlson, vidste godt, det ville blive svært at få kræftramte mænd til at melde sig. Men han giver ikke op: - Kig ud til os på torsdag mellem 10 og 12.30, siger han. Foto: KIM BRANDT

Svært at nå kræftramte mænd

Slagelse - 05. september 2017 kl. 06:30 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For de fleste mennesker vil ens verden synke i grus, hvis man får en kræftdiagnose. Men det behøver ikke være sådan. Det er 47-årige Kim Klaris et levende bevis på. Han har nu på 17. år overlevet sin kræftsygdom og har netop taget initiativ til at starte et floorball hold i Slagelse - kun for kræftramte mænd.

- På et tidspunkt gik jeg derhjemme og kedede mig. Jeg savnede et sted, hvor jeg kunne komme ud og røre mig. Jeg havde ikke brug for at sidde i en rundkreds og snakke om sygdommen, men brug for at komme ud og få sved på panden, siger Kim Klaris, som på ingen måde ligner en kræftpatient. Han er stor, stærk og muskuløs - og de blå øjne er spillevende.

Vi mødes mandag eftermiddag i UV-hallen - også kendt som »boblehallen« - i Slagelse. Her er de perfekte rammer for floorball, som mange nok kender som »skolehockey«.

Man bruger en plastikstav og en plasticbold, og så er banen meget overskuelig med to små mål.

- Alle kan deltage i floorball, som er en sportsgren i kraftig udvikling, fortæller han.

Denne mandag er første dag, hvor der er åbent hus for alle interesserede mænd, men der var ikke ligefrem kø ved UV-hallen klokken 13. Det var idrætskonsulent i Slagelse Kommune, Oliver Carlson, dog forberedt på:

- Jeg ved, det kan være mere end svært at få mænd til at komme ud af de vante rammer derhjemme. Men det er vigtigt at understrege, at det er for alle mænd i alle aldre - og med alle former for kræft i alle faser.

- Nu skal I så bare have mændene til at møde op?

- Ja, og det er ikke nogen nem opgave. Men fakta er bare, at der ikke rigtig er andre steder, hvor mænd med kræft kan gå hen. De fleste aktiviteter fra Kræftens Bekæmpelse er mest til kvinder, mens mænd typisk - og lidt firkantet sagt - vil snakke mindre og røre sig noget mere, siger Oliver Carlson.

Kim Klaris er helt enig:

- Mænd har en anden tilgang til sygdom end kvinder. Da jeg fik diagnosen for 17 år siden, var jeg lige fyldt 30 år og stadig i min »udødelige fase«. Jeg jokede meget med sygdommen, og det var min måde at lægge afstand til den. Men da jeg for syv år siden blev nødt til at kvitte mit job - nu har jeg et flexjob - fik jeg for meget fritid og begyndte at kede mig derhjemme. Og der var ikke rigtig nogle tilbud, så derfor tænkte jeg, at jeg ville starte noget, som andre i min situation også kunne få glæde af, siger han.

Han håber, at budskabet omkring floorball-holdet i UV-hallen nu vil sprede sig - og at mændene vil give det en chance:

- Kom ud og se, om det er noget for dig. Vi har mest fokus på at røre os og have det sjovt - og mindre fokus på at snakke, griner han.