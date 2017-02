Den 23-årige, kinesiske superstudent Xu Zhang skulle aldrig være flyttet fra sin mor, da hun under sin HHX-uddannelse i Næstved ville tættere på studiet. Adresseskiftet gjorde nemlig, at hun pludselig brød betingelserne for den opholdstilladelse, hun havde frem til 2014.

Send til din ven. X Artiklen: Superstudent er udvist: Nu skal minister forklare sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Superstudent er udvist: Nu skal minister forklare sig

Slagelse - 09. februar 2017 kl. 05:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 23-årige, kinesiske superstudent Xu Zhang skulle aldrig være flyttet fra sin mor, da hun under sin HHX-uddannelse i Næstved ville tættere på studiet.

Adresseskiftet gjorde nemlig, at hun pludselig brød betingelserne for den opholdstilladelse, hun havde frem til 2014. Og senere har hun fået afslag på lignende ansøgninger, senest hos Udlændingestyrelsen, som ikke mener, hun har den grad af tilknytning, der kræves.

- Xu Zhang har søgt om et nyt opholdsgrundlag, hvor det blandt andet er en forudsætning, at udlændingen har opnået en stærkere tilknytning til Danmark, end Xu Zhang har. Derfor har hun fået et afslag helt i overensstemmelse med gældende praksis, siger kontorchef i styrelsen Lone Zeuner.

Men er Xu Zhang blevet vejledt ordentligt, og hvad synes minister på området Inger Støjberg (V) om sagen?

Det får hun mulighed for at svare på, efter at ordfører hos de radikale Sofie Carsten Nielsen har sendt Udlændinge- og Integrationsudvalget på Christiansborg, og herunder ministeren, en række spørgsmål om sagen og ikke mindst rimeligheden ved at sende en kvinde ud, som får topkarakterer og har boet i landet siden 2010.

- Har Xu Zhang modtaget tilstrækkelig med rådgivning i forhold til hendes muligheder for at ansøge om opholdstilladelse, spørger Sofie Carsten Nielsen for eksempel.

relaterede artikler

Mønsterelev smides ud af Danmark 05. februar 2017 kl. 18:15