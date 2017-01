49-årige Wasel Shejki, der kom hertil fra Syrien for seks år siden, er glad for at have fået jobbet med at dele aviser ud. Han fortæller, at han forgæves har sendt omkring 1000 job-ansøgninger. Hovedparten af de nyansatte omdelere er dog i øvrigt etniske danskere. Foto: Arne Svendsen

Succes for langtidsledige

- Jeg har nok sendt 1000 ansøgninger uden held. Jeg er også blevet ramt af kontanthjælpsloftet, så det er helt fantastisk nu at have et arbejde. Det betyder meget for både mig, min kone og vore to børn. På kontanthjælp kan man jo ikke meget, for eksempel er der ikke råd til at rejse, fortæller Wasel Shejki, der bor i et lejet hus i Slagelse.