Der er lagt op til besparelser og tilpasninger, når politikere i denne uge prøver at forbedre kommunens økonomi. Denne graf er bilag til mandagens møde i økonomiudvalget og viser den faldende pengemængde i kommunekassen. Som ifølge John Dyrby Paulsen vil nå et så lavt niveau i 2018, at Indenrigsministeriet vil reagere. Hvis der altså ikke gribes ind inden, hvilket er det politikerne skal tale om i denne uge.

Strammere styring af økonomien på vej

- Og den viser jo desværre, at det stadig går den forkerte vej med økonomien. Så derfor skal der gribes ind. Ellers kan vi jo se, at vi allerede i 2018 vil være nede på en likviditet under 100 millioner kroner. Hvilket vil betyde, at vi kan få et brev fra Indenrigsministeriet om, at vi skal rette op på tingene, siger John Dyrby Paulsen.