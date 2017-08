Stort Tude Å-projekt sinkes

Ved projektet føres Tude Å tilbage til sit gamle løb, så der bliver en sø på det sted, hvor Bækkerenden løber. Denne rende nedlægges derfor, og det skal kommunen have tilladelse fra ministeren/ministeriet til. Derfor forsinkes sagen.

Slagelse - 09. august 2017 kl. 07:34 Af Arne Svendsen

Det var planen, at man allerede her i efteråret skulle have været i gang med det store vådområdeprojekt i Tude Å-dal, hvor vandstanden skal hæves og Tude Å føres tilbage til sit oprindelige beløb.

Et projekt til omkring 27 millioner kroner, der har været under forberedelse i årevis, som ikke mindst skal sikre, at 30 tons kvælstof fra markerne langs Tude Å ikke skylles ud i havet.

Men sådan kommer det ikke til at gå. Projektet bliver nemlig forsinket i mindst et halvt år og måske et helt. Det skyldes en afgørelse som Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet efter hele 14 måneders sagsbehandling.

Nævnet ophæver simpelthen den afgørelse kommunen har truffet 15. februar 2016 og »hjemviser« sagen til kommunens fornyede behandling.

Det oplyser projektchef Thomas Hilkjær fra Slagelse Kommune.

- Det er selvfølgelig ærgerligt med den afgørelse, og altid nemt at være bagklog, siger Thomas Hilkjær, da Sjællandske spørger, om kommunen kunne have undgået den opståede situation via en anden sagsbehandling.

Ifølge Hilkjær skal sagen dog ikke til ny politisk behandling.

- Det handler om at vi mener, at vi har lavet en god beskrivelse af forholdene for Bækkerenden, der i forbindelse med projektet bliver en del af en sø, og det mener klagenævnet ikke, siger Hilkjær.

Derfor skal kommunen nu søge ministeriet om at måtte nedlægge Bækkerenden.

- Og det er en af den slags afgørelser, som ofte skal træffes af den siddende minister. Hvilket vi håber på kan ske i løbet af nogle måneder, siger Thomas Hilkjær.

Når sagen igen er godkendt af kommunens vandløbsmyndighed, kan den dog påklages igen, og derfor kan der blive tale om forsinkelse på et år.