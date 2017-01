Arbejdet med højvandssikring ved betalingsanlægget er i fuld gang. Det ventes færdig i løbet af foråret. Foto: Anders Ole Olsen

Storebæltsbroen sikres mod oversvømmelser

Slagelse - 19. januar 2017 kl. 06:38 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nok kun de færreste bilister tænker, at Storebæltsbroen er i farezonen, når stormfloder som følge af klimaforandringer får Storebælt til at stige voldsomt. Men broen er i fare for at lukke, fordi al dens elektronik er placeret i kælderen under kontorbygningen ved betalingsanlægget i Halsskov. Under anlægget er der ligeledes en såkaldt ingeniørgang, der heller ikke tåler oversvømmelse.

- Vi er gået i gang med at klimasikre kontorbygningen og dens kælder. Det sker med diger udformet som en forhøjet græsplæne samt søjler støbt ned foran bygningen. I søjlerne er udskåret slidser, så der kan sættes planker af aluminium mellem dem, hvis højvande truer vores anlæg, siger Jan Lyngsø til Sjællandske. Han er driftsleder for vej- og landanlæg på Storebæltsforbindelsen.

Jan Lyngsø oplyser, at klimasikringen ved betalingsanlægget koster cirka to millioner kroner. Den vil stå færdig i løbet af foråret.

- Beregningerne viser, at vi kommer i problemer ved betalingsanlægget, hvis Storebælt stiger 2,00 meter. Den sikring, vi nu udfører, kan holde de vitale dele i kælderen fri for vand med stigninger på op til 2,40 meter over daglig vande, siger Jan Lyngsø.

Han oplyser, at også digerne ved tunnelmundingerne er udset til i løbet af de næste 10 år at skulle forstærkes som følge af klimaforandringerne, der er taget noget til i styrke, siden den faste forbindelse under og over Storebælt blev beregnet og planlagt tilbage i 1980erne.