Storebælt bliver billigere i løbet af de næste tre år

- Det bliver allerede billigere i 2018, men det indføres over tre år, så vi skal tre år frem for at få den fulde 25 procents rabat, siger han.

I løbet af de næste tre år bliver det gradvist billigere at krydse Storebælt.

Hvis man eksempelvis har en BroBizz, vil prisen om tre år være faldet fra 228 kroner til 171 kroner, oplyser ministeren.

- Vi har ikke helt lagt os fast på, hvordan vi vil gøre det, men det vil blive en gennemsnitlig sænkning på 25 procent. Og vi forventer, at 4000 flere vil krydse Storebælt om dagen, hvis vi sænker taksten.

- Det er godt for det danske samfund, at folk nemmere kan besøge familie og venner, og det er godt, at de nemmere kan søge job, hvor deres arbejdskraft er efterspurgt, lyder det fra Ole Birk Olesen.

Prisnedsættelsen betyder, at det vil tage tre år længere at betale broen tilbage, end det hidtil var planlagt.

Broen står derfor nu til at være betalt tilbage i 2031.

Og finansminister Kristian Jensen (V) er godt tilfreds med løsningen.

- Det er muligt at sænke prisen, uden at det betyder så meget for tilbagebetalingstiden, siger Kristian Jensen.

- At vi får sat prisen ned er en gevinst, og det viser, at Danmark er ét land. Selv om vi er et lille land, så har vi mange øer og broer, og derfor er det godt at få prisen sat ned, lyder det fra finansministeren.

Ifølge erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) bliver prisen for en personbil sænket fra 240 kroner til 180 kroner om tre år.

Samtidig sænkes prisen på en weekendbillet fra 420 kroner til 315 kroner.

- Vi vil gøre det nemmere at være dansker og sikre mere mobilitet. Det skal være nemmere at være pendler og nemmere at være familie.

- I sidste ende skal det også være nemmere for erhvervslivet at fragte varer og dermed sikre billigere varer, lyder det fra Brian Mikkelsen.

Storebæltsbroen åbnede for vejtrafik i 1998 og mere end 10 millioner personbiler krydsede i 2016 broen.