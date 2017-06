Se billedserie De to store træer ved indgangen til Kongegaardshaven fældes til efteråret.

Store træer ved Kongegaarden fældes

Slagelse - 06. juni 2017 kl. 10:54 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det største er et ask-træ, mens det andet er et naver-træ. De står ved indgangen til haven ved Kongegaarden. Længe har de været under observation fra entreprenørservice i kommunen, fordi de er angrebet af svamp og dermed på sigt vil udgøre en fare for mennesker, der færdes ved dem. Større grene falder allerede ned, når det blæser kraftigt.

- Vi forsøger altid at holde vores store træer i live så længe som muligt, men nu går den ikke længere for de to træer ved indgangen til Kongegaardshaven. De bliver fældet i løbet af efteråret, siger Mikael Holmgaard-Grejsen til Sjællandske. Han er skov- og landskabsingeniør med særligt ansvar for kommunens træer, som alle er registreret elektronisk og løbende nøje kontrolleres med det formål at bevare dem længst muligt, indtil de udgør en for stor fare oftest som følge af sygdom.

Mikael Holmgaard-Grejsen fortæller, at selv om det ene træ er mere svampeangrebet end det andet, så er det er nødvendigt at fælde begge træer, fordi de indgår i en »social stabilitet«. Det betyder, at de læner sig op af hinanden, ligesom deres grene er viklet ind i hinanden. Fælder man kun det ene, vil det tilbageværende se meget skævt ud og være i øget fare for at vælte.

Der er også planer om at fjerne det hvide hegn, der står langs haven ud til Algade. Hegnet ødelægges ofte, og det er dyrt i vedligeholdelse.

Ifølge Mikael Holmgaard-Grejsen kan hegnet blive erstattet af en bøgehæk, som er langt billigere i vedligeholdelse. Selve lågen ind til haven bibeholdes.

Kommunens anstrengte økonomi taget i betragtning, tør Mikael Holmgaard-Grejsen dog ikke sætte tid på, hvornår der kan findes penge til en hæk langs haven.