Se billedserie Søndag var der »Klap en fisk« på ferieprogrammet ved Ceresstranden i Korsør, og der var både plads til at kigge, smage og røre. Lara og Maya Teilmann på henholdsvis fire og to år fangede rejer, rørte ved fisk og lærte, hvordan man holder en krabbe, uden at den napper. Foto: Mette Kjær Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Store og små klappede fisk, fangede tangnåle og kogte rejer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Store og små klappede fisk, fangede tangnåle og kogte rejer

Slagelse - 10. juli 2017 kl. 07:52 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Kan i se den her fisk - den ligner en sten? Det er en ulk, fortæller havbiolog Søren Larsen, mens han viser en kort film, han har optaget lige ud for Ceresstranden i Korsør.

- Ja, og den må man ikke træde på, svarer fire-årige Lara Teilmann.

- Det gør faktisk ikke noget. Der er mange, der tror, ulken er giftig, men det er den slet ikke, svarer Søren Larsen.

Lara Teilmann er taget til »Klap en fisk« på Ceresstranden sammen med sin to-årige lillesøster Maya og deres far Martin - bevæbnet med en hel masse skiftetøj.

For til »Klap en fisk« skulle filmen lige træne øjnene, inden alle mand blev iført waders, fik udleveret fiskenet og undervandskikkerter.

Med net og fars hjælp, var de to piger ganske frygtløse, mens der blev fanget rejer, store og små krabber, små fladfisk, tangnåle og også en mere sjælden savgylte, der er i familie med de mere eksotiske papegøjefisk, gik i nettene. Hele fangsten blev sat i lavbundede bassiner, så børnene kunne både se og røre dyrene, mens Søren Larsen fortalte om de mange forskellige arter. For eksempel kunne han fortælle, at en stor krabbe, der havde mistet tre ben, at den slet ikke var dødsdømt:

- Krabberne skifter skjold to-tre gange i løbet af sommeren - og når den får nyt skjold, vokser der også nye ben ud - de bliver lidt mindre, men de kommer, fortalte havbiologen, der sammen med Slagelse Kommune stod bag arrangementet.

Rejerne blev i øvrigt gemt og kogt til frokosten, mens de andre dyr fik lov til at komme tilbage i havet.

Denne del af arrangementet varede fra klokken 10 til 12. Herefter blev der kigget på en håndfuld fladfisk, som Søren Larsen havde fanget på forhånd - de skulle også bruges til frokosten, som blev tilberedt over bål.

Fra 13 og tre kvarter frem stod programmet på undervandsbiologi, og fra 14 til 16, var der snorkeldykning for de lidt større børn.

- Vi vil med et arrangement som det her gerne åbne op for den del af verden, der er i havet. Danskerne er om nogle tæt knyttet til havet, men alligevel er det meget nemt at overraske med alt det, der findes under havoverfladen, siger Søren Larsen.

Mandag er han og alt udstyret draget til Agersø, hvor der fra klokken 10 til 16 er »Klap en fisk«.

Alle er velkomne, og det koster 75 kroner for børn og 150 kroner for voksne at deltage inklusive den friskfangede frokost.