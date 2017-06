Der var til tider lang kø for at nå ned til markedets parkeringsområder. Her ved Hunsballe Frø var der dog stadig pladser tilbage ved 15-tiden, hvor nogle folk også var ved at forlade pladsen. Foto: Arne Svendsen

Stor tilstrømning og færdselsuheld ved Sørby Marked

- Vejret er ideelt til marked, hverken for varmt eller koldt. Derfor har mange valgt at komme, hvilket vi naturligvis er glade for. Men vi kunne godt have brugt politihjemmeværnet til at hjælpe os. Dem er det dog ikke lykkedes os at få politiet til at sende ud, lød det fra formanden, der dog også sagde, at nogle af de gæster, som var kommet tidligt, sikkert snart ville forlade pladsen, så der blev plads til flere biler.