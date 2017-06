Se billedserie Dette kort for området nord for Slagelse viser de vandløb, hvor der helt sikkert skal spildevandsrenses i ejendomme op til (de røde linjer), samt de gule, hvor der er usikkerhed, og endelig de grønne, hvor der er tale om vandløb med så stor gennemstrømning, at de er robuste over for spildevandstilførsel.

Stor regning venter 630 ejendomme på landet

Slagelse - 13. juni 2017

I omkring 630 husstande ude på landet i Slagelse Kommune kan man godt begynde at spare sammen til udgifter til spildevandsrensning. Udgifter der meget vel kan komme op på op mod 80.000 kroner pr.husstand.

Det er resultatet af det seneste møde i kommunens udvalg for erhverv, plan og miljø, hvor Villum Christensen (LA) sidder som formand.

Han har længe kæmpet for det standpunkt, at husstande på landet ikke skulle kunne pålægges spildevandsrensning. Med mindre det konkret kunne påvises, at det kunne måles, at de bidrog til forureningen af vandløbene. Hvilket har bragt ham på kant med Naturstyrelsens tolkning af reglerne.

Mens de fleste kommuner har valgt at følge statens anbefalinger omkring, hvilke ejendomme der skal have pålæg om spildevandsrensning, har man i Slagelse villet lave konkrete målinger. Ifølge Villum Christensen som det eneste sted i landet.

Til det brug er der blevet udarbejdet en halvanden million kroner dyr rapport fra firmaet Orbicon. Her har man målt på, hvordan spildevand fra ejendomme finder vej til vandløb.

En af hovedkonklusionerne er, at spildevand indenfor en afstand på 750 meter fra vandløbene finder vej derned via for eksempel dræn.

Vandløbene er opdelt i tre grupper. De røde, som kun tåler lidt udledning af spildevand. De grønne, som tåler så meget, at spildevandsrensning langs dem ikke er nødvendig. Samt de gule, som er midt imellem.

Et flertal i udvalget vedtog en model, hvor i alt 630 ejendomme, 80 færre end forvaltningen havde sat som det maksimale tal, ser ud til at skulle have påbud. Villum Christensen ønskede, at kun 450 ejendomme langs de røde vandløb burde have påbud, men blev nedstemt. Alle ejendomme skal dog individuelt vurderes.