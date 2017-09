Stor oprydning efter golfbilkonkurs

- Vi har opsagt lejemålet og skal være ude 1. oktober. Så vi søger med lys og lygte efter et nyt sted, hvor der foruden kontor også skal være et værksted og mulighed for at udstille de elbiler og eldrevne arbejdskøretøjer, som vi er sikre på, der er et stort marked for, siger Troels Valeur til Sjællandske. Han tilføjer, at de blandt andet har kontaktet Slagelse Erhvervscenter for at få hjælp til at finde et nyt tilholdssted for firmaet.