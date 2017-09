Kapsejladsen Agersø Rundt blev indledt i fin vind og solskin, men endte i massiv regn og næsten vindstille. Foto: Jørgen Dam Foto: Picasa

Stor opbakning til Agersø Rundt

Slagelse - 14. september 2017 kl. 11:50 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Storebælt blev lørdag ikke kun set på af løberne på Storebæltsbroen men også af deltagerne i Korsør sejlklubs årlige sejlads Agersø Rundt. Hele 74 både havde tilmeldt sig, men grundet dårligt vejr dagen før mødte kun 62 frem til start. Sejladsen blev indledt med fin vind og solskin, men lørdagens vejr ændrede sig som bekendt til massiv regn og så godt som vindstille. Mange både valgte derfor at udgå tidligt af sejladsen, oplyser Georg Schønemann.

Den vejrmæssige mindre gode oplevelse på vandet blev dog afløst af et brag af en fest i et stort opsat partytelt, hvor ca. 260 spisende gæster fik en fest med lækker mad og utrolig mange præmier.

Det var nemlig lykkedes sejlklubben at samle et præmiebord til en værdi over 50.000 kroner. En stor del blev udloddet blandt samtlige festdeltagere. Hovedpræmien var en havelåge af smedejern til en værdi af 6.500 kroner, hvilket var et ualmindeligt muntert indslag.

- Hele arrangementet fik et omfang, der lå langt over de tidligere års ca. 30 både. Vi vurderer derfor, at konceptet med kapsejlads og fest kan tiltrække sejlerne i årene fremover, siger Georg Schønemann.

Sejladser i Storebælt er gennem mange år svundet ind til et minimum, men nu er ambitionen, at næste års Agersø Rundt vil nå et deltagerantal på 100 både og ca. 400 gæster til den efterfølgende fest.