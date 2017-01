Hos Egekjærs Trafikskole har ejer Per Egekjær oplevet stor efterspørgsel på kørekort til 17-årige. Foto: Mette Kjær Nielsen

Stor efterspørgsel på kørekort til 17-årige

Slagelse - 03. januar 2017

Højre vigepligt, parallelparkeringer og trepunktsvendinger.

Fra den 1. januar kan unge helt ned til 16 år og 9 måneder begynde at tage kørekort - og kaste sig ud i de klassiske og for mange ganske udfordrende ovenstående discipliner. Som en ny, treårig forsøgsordning, kan unge nu gå til køreprøve, når de fylder 17 år. Herefter kan de lovligt køre bil - forudsat at de har en ledsager med i bilen. Vel at mærke en ledsager som er over 30 år gammel, som har haft kørekort i mere end 10 år, og som i den periode ikke har fået frakendt kørekortet.

Det nye forsøg har fået telefonerne til at gløde hos i hvert fald fire af kørelærerne i Slagelse.

- Jeg oplever, at der er en stor efterspørgsel. De 17-årige har været hurtigt ude. 25 procent af eleverne på de næste par hold, jeg har, er 17-årige, siger Martin Klintholm Christensen fra Den Sorte Køreskole i Slagelse.

- Der er stor interesse fra de unge. De begyndte allerede at ringe tilbage i november. Jeg har derfor en otte-ti-stykker, som starter her i januar, fortæller Jacob Ditlevsen fra Ditlevs Køreskole.

- Det giver os nok at lave! Interessen har været meget stor, og jeg har mine hold i både januar og februar fyldt op - og cirka halvdelen er 17-årige, siger Per Egekjær, som driver Egekjærs Trafikskole.

Også hos Vagns Køreskole flokkes de 17-årige om det nye tilbud:

- Jeg har cirka 17, 17-årige, som kommer til introduktionsaften tirsdag, lyder det fra Vagn Larsen. På det introduktionsmøde vil han blandt andet sikre sig, at de unge har samtykke fra deres forældre om, at de kan begynde at tage kørekort.

Et enkelt sted af de adspurgte, har man ikke oplevet den store efterspørgsel:

- Jeg har ikke haft mange henvendelser endnu, men jeg har også typisk de lidt ældre elever, fortæller Maj-britt Blynow fra Mai-britts Køreskole.

Generelt set ser de fem kørelærere positivt på de nye regler, netop fordi de 17-årige kun får lov til at køre bil, hvis der er en voksen ledsager med kørekort i bilen.

- De unge kommer godt i gang med en voksen, erfaren bilist ved siden af. Det giver de unge mere erfaring, inden de får lov at køre selv, når de bliver 18 år, siger Martin Klintholm Christensen fra Den Sorte Køreskole.

- Jeg synes, det er et glimrende tiltag. Det her kan have den fordel, at det kan nedbringe uheldsrisikoen blandt unge, sådan som man har set det i blandt andet Tyskland. Kan det bare redde én fra at køre sig ihjel, har det jo haft en positiv effekt, siger Per Egekjær fra Egekjærs Trafikskole.