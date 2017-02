Se billedserie - Vi har måttet presse noget på for at få arrangementet til Slagelse, siger distriktsdeputeret storsire Bo Hansen, der her har samarbejdet med distriktsdeputeret storsire Annelise Ørsted Nielsen fra søsterlogen 28 Sankt Gertrud. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Stor dag for Odd Fellow i Slagelse tæt på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor dag for Odd Fellow i Slagelse tæt på

Slagelse - 28. februar 2017 kl. 07:08 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En stor begivenhed, ja nærmest den største nogensinde, venter forude for den lokale afdeling af Odd Fellow Logen i Slagelse.

Lørdag 29. april klokken 10.30 vil omkring 140 medlemmer fra både Slagelse og resten af landet være samlet i logesalen i Frederiksgade 15.

Anledningen er Odd Fellow Ordenens prisuddeling 2017. En årlig prisuddeling, hvor der hvert år uddeles over trekvart million kroner til mange forskellige formål.

Tidligere har denne uddeling været foretaget i ordenens hovedsæde i Bredegade i København, eller i en af landets fire største byer. Men de senere år har man dog valgt at lægge uddelingerne ud til mindre lokalforeninger. Sidste år således i Frederikshavn, og nu er turen så kommet til Slagelse.

Stor stolthed

- Vi er selvfølgelig både meget glade og stolte over, at det er lykkedes at få uddelingen til Slagelse, siger Bo Hansen, der er såkaldt distriktsdeputeret storsire, udpeget af storsiren i hovedkvarteret til at stå for aktiviteterne i Distrikt 13 Nordvestsjælland, som dækker området fra Korsør til Odsherred.

Han lægger ikke skjul på, at han har måttet presse på, for at få aktiviteten til Slagelse.

Glæde er der også hos Annelise Ørsted Nielsen, der er distriktsdeputeret storsire i søsterlogen 28 Sankt Gertrud. Samt hos Svend Madsen, overmester i logen 106 Hellig Anders, og hos Freddy Ottesen, overmester i logen 35 Concordia.

- Der bliver trængsel i logesalen, men alle interesserede vil næppe kunne være der, idet der kommer rigtig mange embedsmænd fra storlogen på landsplan. Det er dem, der står for arrangementet, med storsiren i spidsen. Der vil dog blive mulighed for at følge med på storskærm fra nogle af vore øvrige lokaler, siger Svend Madsen, der også har borgmester Stén Knuth (V) med på gæstelisten.

Det er store checks, der vil skifte hænder ved arrangementet.

Sidste år uddelte man således Odd Fellow Logens Forskerpris på hele 250.000 kroner, ligesom der blev uddelt godt 135.000 kroner til forskellige foreninger, der arbejder på at støtte børn, og 125.000 kroner til forskellige musikalske initiativer.