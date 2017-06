Stor bil stillet gratis til rådighed

90.000 kroner plus moms. Det er prisen for en stor varebil årgang 2011 af mærket Renault Master. Bilen har »BN Auto & Service A/S« på Holsteinvej i Rude stillet frit og kvit til rådighed for foreningen »Stop Spild Lokalt«, der er opfundet og stiftet af i dag 18-årige Rasmus Erichsen. Det gode initiativ har bredt sig som Facebook-grupper over hele landet, mens Rasmus Erichsen sammen med sin far Benjamin Erichsen og farfár Flemming Erichsen knokler på i Korsør med bekæmpelse af madspild. Også via en 24/7-boks under trappen til Rasmus Erichsens bopæl på Elme Allé 21, hvor mad udløbet på holdbarhedsdato kan hentes og stilles.