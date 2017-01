I Korsør har man i 2016 gjort en stor indsats for at hjælpe forældreløse og udsatte børn. Det viser en opgørelse fra SOS Børnebyerne, der modtog 1.283.593 kroner fra Korsørs borgere sidste år. Foto: Jacob Stærk Jacobsen

Stor SOS-opbakning i Korsør

Slagelse - 31. januar 2017
Af Mette Kjær Nielsen

Danskerne hjælper ude i verden som aldrig før. Det gælder også i Korsør, hvor den humanitære organisation SOS Børnebyerne modtog 1.283.593 kroner fra borgerne sidste år.

- Hjælpen er altafgørende for at vi kan give udsatte og forældreløse børn en kærlig barndom i SOS-børnebyer verden over. Den vil vi gerne sige et stort tak for. De mange faddere, der hver måned betaler til et fadderbarn, er direkte med til at sikre børnene en opvækst med muligheder, skolegang og en tryg barndom, siger Mads Klæstrup Kristensen, direktør i SOS Børnebyerne.

Mads Klæstrup Kristensen håber, at SOS Børnebyerne kan hjælpe endnu flere forældreløse og udsatte børn i 2017, blandt andet med hjælp fra de gavmilde beboere i Korsør.

Det er især fadderskaber, der gør den store forskel. Et fadderskab er langvarig støtte til et barn, der bor i en SOS-børneby. Godt 40.000 danskere er i dag fadder for et barn, som de støtter og følger gennem barnets opvækst. Forklaringen til den store opbakning skal ifølge Mads Klæstrup Kristensen findes i, at det er meget nemt for folk at se, hvor pengene ender.

- Du kan ganske enkelt se, at det nytter. Du ser børnene få et nyt hjem, en familie og en uddannelse. Og kan du se, at du giver et barn en tryg barndom i en kærlig familie, jamen, hvorfor skulle du så ikke støtte? At give et forældreløst eller udsat barn en ny chance, er jo en stor glæde for alle, siger Mads Klæstrup Kristensen.