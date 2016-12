Se billedserie Sams? Claus Hansen, til venstre, hjælper Frederik Sørensen op i trøjestørrelse. - Den jeg fik, var lige et hak for lille, forklarede Frederik Sørensen. Foto: Kim Rasmussen

Stilfærdig start på bytteriet

Stilfærdig start på bytteriet

Slagelse - 28. december 2016 kl. 10:06 Af Per Vagnsø

Mange af kunderne havde skam varer med ind, da de tog i Vestsjællandscentret i Slagelse på den første hverdags-formiddag efter juleaften. Der var også folk i kø flere steder, men det helt store gavebytte-rykind venter måske til de kommende dage. Eller også har giverne været ret gode til at ramme plet, da gaverne blev købt, for der herskede mere en hyggelig og afslappet stemning end vild bytte-panik.

- I dag plejer at være lige så stor som 22. og 23. december. Her var kø, da vi åbnede, men her er jo ikke mange nu, og på det her tidspunkt plejer her at være sort af mennesker, konstaterede Vibeke Fosvig i Bog & Idé midt på formiddagen.

Hun gættede på, at stormen havde afholdt nogle fra at begive sig ud i vejret for at bytte først på dagen.

I herretøjsforretningen Sams skød Claus Hansen alligevel på, at omkring 80 procent af kunderne denne dag kom for at bytte julegaver.

- Det handler mest bare om størrelsernene. Det er jo mest kvinderne, der har købt gaverne her, og de er gode til det, roste han.

Liselotte Petersen troede også, hun havde ramt plet med manden Steffens jakke, for han havde faktisk prøvet den før jul i Sams i Næstved.

- Ærmerne er ikke lange nok, men det er skam en fin julegave, sagde Steffen Petersen, mens han prøvede sig frem.