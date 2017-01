Se billedserie Branden i den tidligere Basta-bygning i Korsør 10. juli tog næsten et døgn at slukke, og krævede indsættelse af styrker fra mange forskellige steder. På billeder her ses politiets indsatsleder Flemming Jensen (til venstre), i samtale med brandvæsenets indsatsleder Michael Gravgaard foran den brændende bygning. Arne Svendsen

Stigende problem at besætte brandvagter

Slagelse - 10. januar 2017 kl. 06:08 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis der skulle sidde en læser derude, som kunne tænke sig at blive frivillig brandmand, så er beredskabschef John Olesen lutter øre.

I sin tale ved nytårsparolen på brandstationen i Rytterstaldsstræde kunne chefen for Slagelse Brand og Redning nemlig fortælle, at det er et stigende problem af få vagter besat.

- Hvor mange har i dag et job, som de bare kan forlade i fem timer? Samtidig skal de bo så tæt på brandstationen, at de kan være her inden for fem minutter, siger John Olesen til Sjællandske.

Han fortæller, at man planlægger at lave en hvervekampagne til foråret, for at få flere egnede frivillige.

John Olesen kunne fortælle, at Slagelse Brand og Redning været indsat i alt 675 gange i 2016, hvilket Olesen betegner som et normalt år. Fordelingen siger 405 gange i Slagelse, 168 gange i Korsør og 102 gange i Skælskør.

Den største indsats var ved branden på den nedlagte Basta-fabrik i Korsør. Den tog over et døgn at slukke.

- 2016 har været præget af både modvind og medvind. Budgettet har været stramt i 2016, så vi har blandt andet skruet ned for en række forebyggende aktiviteter, sagde John Olesen.

De såkaldte Firebirds (unge brandkadetter i nordbyen red.) har været på standby i 2016, hvor der ikke er startet nye hold. Dette projekt satser man dog på at kunne prioritere i 2017.

Her er der jo nemlig udsigt til et højt serviceniveau, takket være den økonomi, som byrådet besluttede at bevilge, efter indstilling fra beredskabskommissionen.

Borgmester Stén Knuth roste i sin tale beredskabet for at have klaret opgaverne til ug med pil opad.

John Olesen og borgmesteren overrakte i fællesskab diplomer til tre medlemmer af Firebirds, der fik fem års diplomer, nemlig Mariam Al Noumeri, Ibrahim Al Noumeri og Jenin Abdel Al.

De overrakte også 10 års tegn til brandmændene Rene Lind og Thomas Schwartz og diplomer til to meget trofaste frivillige. Nemlig 40 års diplom til Kurt Stahl, 77 år, Korsør og diplom for hele 50 år til Per Nyvang, 64 år, Korsør.