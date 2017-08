Stigegolf på vej til flere plejehjem

Navne-mysteriet lod sig ret hurtigt afsløre: Man tager en snor med to golfbolde i hver sin ende - og kaster den mod en lille, stigeformet trækonstruktion. Hvis man kan få snoren med de to golfbolde til at vikle sig omkring et af de tre trin, scorer man point. Ét point for det øverste trin, tre point for det midterste, som er sværest - og to point for det nederste.