Stien ingen vil kendes ved

En sti langs Broskolens fodboldbaner og langs Geddesøparken i Korsør er groet så meget til, at den er svær at passere. Men hvem skal vedligeholde beplantningen? Bevoksningen langs stien har i mange måneder fået lov til at brede sig og vokse sig større og større, så bl.a. borgere med rollator og barnevogne har svært ved at komme forbi de strittende grene og store ukrudtsplanter. På den anden side af stien er en pæn og velplejet græsplæne, som vedligeholdes af Bolig Korsørs afdeling 33 - Geddesøparken.

Sjællandske har forsøgt at finde ud af, hvem der har ansvaret for den pågældende sti. Fra Slagelse Kommune kommer der svar fra Bjarne Madsen, der er »vejmyndighed« hos center for teknik og miljø, natur vej og trafik på Dahlsvej i Korsør.

- Det er ikke vores sti. Min vicevært, der har arbejdet her i Geddesøparken, lige siden den blev bygget for 25 år siden, fortæller, at en landmåler for nogle år siden fandt frem til, at stien tilhører skolen. Jeg mener derfor, at det må være skolens - altså kommunens opgave at holde stien, siger Kirsten Klinke. Hun tilføjer, at det er SK Forsyning, der skifter pærer i lamperne på stien.