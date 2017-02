Se billedserie Stenstranden bevares, men bag den fyldes op med sand. Og bagved igen etableres en sti, der også vil fungerer som sikring mod højvande. Arbejdet i den tidligere færgehavn ventes i gang omkring 1. april. Foto: Helge Wedel

Stenstrand og udspring fra 11 meter

Slagelse - 04. februar 2017 kl. 11:21 Af Helge Wedel

Stenstranden forvandles ikke til en sandstrand. Og der bliver ikke syv meter ned til vandet fra udspringstårnet men 11 meter. Arbejdet ventes i gang omkring 1. april.

Det var blandt nyhederne, da projektudvikler Rudi Saltofte Olesen for 140 naboer til Halsskov Havn præsenterede den forvandling, der i bedste fald skal ende med at gøre den tidligere færgehavn til et vandsportscenter i verdensklasse. Foreløbig har et enigt byråd bevilget otte millioner kroner til ombygninger, så havnen bliver egnet til at bade fra og opholde sig i. Hertil er der bevilget seks millioner kroner til at udbedre skaderne på dækmolerne omkring havnen.

Blandt de fremmødte var der mange spørgsmål, men også en glæde over, at der nu sker noget i havnen, som i mange år mest af alt har lignet en losseplads.

Rudi Saltofte Olesen svarede blandt andet, at det naturligvis er kommunen, der i lighed med andre kommunale strandområder sørger for at vedligeholde og indsamle skrald. Han forklarede, at stenstranden bliver bevaret, da sand helt ned til vandkanten givet ville skylle væk. Men bag stenstranden udlægges der sand og etableres baner til beachvolley og strandhåndbold.

Til et spørgsmål om lystfiskeri i den ombyggede havn svarede Rudi Saltofte Olesen, at der af sikkerhedsmæssige årsager ville ske begrænsninger for lystfiskeri, men at det var planen at få indrettet særlige områder, hvorfra der fortsat kunne fiskes.

De første syv meter af et planlagt 27 meter højt udspringstårn bygges på molespidsen af de tidligere færgelejer. Da der er cirka fire meter ned til vandet fra molerne, bliver det altså et spring på 11 meter, hvis man springer fra toppen. Mellem molerne fyldes der delvist op, så man kan se ud over havn og Storebælt. Molernes kanter øverst forsynes med et trædække, som man kan gå på. Selv om der er fire meter ned til vandet, skal molekanterne ikke forsynes med hegn.

Rudi Saltofte Olesen betonede, at det tilstræbes, at ombygningerne i havnen, hvor det også opføres toilet og omklædningsfaciliteter, bliver så ensartet som muligt. Herunder med genbrug af de kraftige træfendere, som færgelejerne er beklædt med. De fjernes af sikkerhedsmæssige årsager og genbruges så vidt muligt.

Endelig blev det slået fast, at den eneste nærmest ikoniske tilbageværende broklap bliver bevaret for at sikre kulturhistorien om den tidligere færgehavn synlig.