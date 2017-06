Stemmen afslørede fuld styrmand

En samtale godt midnat natten til onsdag mellem en litauisk styrmand og Vessel Traffic Service (VTS) center Storebælt på Flådestation Korsør afslørede, at han virkede noget beruset. Politiet og MAS - Det nationale operative maritime kompetencecenter - blev derfor kontaktet. Politiet blev sejlet ud fra Korsør sammen med en læge af et patruljefartøj.

Major og vagtholdsleder ved MAS Claus Elberth oplyser til Sjællandske, at det tog 20 minutter for politi og læge at nå frem til det mindre fragtskib »Arundo« klokken 02.20. Skibet befandt sig syd for Storebæltsbroen. Det var skibets kaptajn, der tog imod. Han fortalte, at han havde beordret styrmanden i seng, da hans stemme virkede noget snøvlet, da han skulle afløse kaptajnen på broen. En blodprøve blev taget, ligesom styrmanden blev taget med tilbage til Korsør, da han tydeligt var spirituspåvirket. Skibet kastede efterfølgende anker i Storebælt.