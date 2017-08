Se billedserie Der var stor trængsel i lokalerne i Herrestræde. I front ses blandt andre daglig leder Carsten Larsen og formanden for Menighedsplejen, Anne Gro Hansen. Foto: Arne Svendsen

Stedet hvor man kan dele sorg og glæde

Slagelse - 16. august 2017 kl. 07:13 Af Arne Svendsen

De nye og større lokaler var tæt på at være for små, da Stedet, drevet af de fire menighedsråd i Slagelse, samlet i Menighedsplejen, tirsdag blev officielt åbnet i Herrestræde.

Der var meget stor trængsel i lokalerne, der rummer langt flere muligheder for aktiviteter end de hidtidige i Løvegade, som mest fungerede som kaffestue.

Formand for Menighedsplejen, Anne Gro Hansen, kom i sin tale ind på, hvordan det hele startede med Søster Ella, der cyklede rundt og hjalp folk. Hun roste de frivillige og mindede også om, hvad en tidligere engageret mand i arbejdet havde sagt, nemlig at arbejdet på Stedet også er givende for giverne.

Borgmester Stén Knuth (V) indviede officielt Stedet ved at afsløre et nyt skilt med et logo, der forestiller de to fisk, som Jesus brugte, da han på mirakuløs vis bespiste en stor forsamling med netop kun to fisk og et par brød.

Logoet er et symbol på, at der ofte kun skal lidt til, for at gøre en stor forskel i et menneskes liv.

- Det er lidt forunderligt, at vi bliver rigere og rigere, men alligevel er der stort behov for den indsats i yder her. En indsats jeg på kommunens vegne vil kvittere for, sagde Stén Knuth blandt andet.

Inden sangeren Signe Walsøe sang en sang, der også var hentet fra Bibelen, som handlede om manden, der ikke kunne gå, men rejste sig op og gik, da Jesus gav ham besked på det.

Provst Ulla Thorbjørn Hansen fortalte om diakoni, der handler at tjene medmennesket. Hun roste samarbejdet i Menighedsplejen og kom med mange forslag til, hvad lokalerne kan bruges til, med hensyn til at bringe mennesker sammen.