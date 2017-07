Se billedserie Anne Gro Hansen glæder sig over de fine køkkenfaciliteter, der blandt andet skal udnyttes til at oprette en mandeklub, hvor mænd kan mødes til spisning og hygge. Foto: Arne Svendsen

»Stedet« bliver mere end kaffe

Slagelse - 25. juli 2017 kl. 08:10 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flot nyt skilt er kommet op i Herrestræde 26, for at fortælle, at her åbner snart kaffestuen »Stedet«, der siden 1983 har ligget i Løvegade.

Helt præcist bliver dørene slået op tirsdag 1. august, hvor der er kaffestue fra klokken 14.00 til 17.00.

Men der bliver dog mulighed for at lave andet end at drikke kaffe i de nye lokaler, der er en del større end de gamle.

- Historien gentager sig med at flytte fra noget småt og utidssvarende. Man startede i Mikkelsgade 7 i 1980 og flyttede tre år senere til Løvegade. Og nu altså til Herrestræde, hvor der bliver bedre plads til hyggekroge og fællesspisning. Ligesom vi får plads til computerrum, kreative rum samt værksteder, fortæller formanden for Menighedsplejen, Anne Gro Hansen, mens hun viser rundt i de nye lokaler, som man i øjeblikket er ved at indrette.

Menighedsplejen er et samarbejde mellem de fire bysogne i Slagelse, der bidrager til at drive det. Og Anne Gro Hansen fortæller, at man i forbindelse med udvidelsen har måttet sætte bidragene fra sognene op.

Til gengæld satser man så på at komme i kontakt med flere brugere.

- Blandt andet unge mennesker, og her er det jo godt, at vi er placeret lige over for VUC, siger Anne Gro Hansen.

Hun varsler også et comeback til aktiviteten med billig morgenmad, Café Morgengry, til unge på vej til uddannelse. En aktivitet der blev lanceret i forbindelse med nuværende leder Carsten Larsens tiltrædelse.

- Den aktivitet måtte vi bruge lidt for mange kræfter på i forhold til, hvor mange der brugte den. Men nu har vi fået en kontakt på Selandia, så vi kan gøre den mere kendt, siger Anne Gro Hansen.

Kvinderne beholder deres Café Strik, der er åben tirsdag i ulige uger fra kl. 18.30 til kl. 21.30.

Men de nye lokaler, hvor der jo er køkken, giver basis for at åbne en mandeklub, hvor man mødes til spisning og anden hygge.

- Jeg har også selv en drøm om, at vi kan lave en fortælleklub, hvor folk kan mødes og tale om bestemte emner. Det har de haft stor succes med i København, siger Anne Gro Hansen.