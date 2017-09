Statsminister til flagdag i Slagelse

- Det er første gang, at så mange stiller til flagdagsparaden, og jeg håber da, at så mange som muligt vil komme og være med til at ære vores soldater - enten langs ruten eller til receptionen på Rådhuspladsen, siger veterankoordinator Heidi Anita Stentoft, der til dagligt står for arbejdet med veteraner i Slagelse Kommune.

Hun fortæller, at arrangementet i år holdes på Rådhuspladsen, fordi der viste sig mulighed for, at gardehusarerne i hesteskadronen kunne deltage.

- De plejer ellers at være på togt med dronningen, så de har ikke tidligere deltaget. Da hesteskadronen er en stor del af kasernens ansigt udadtil, var det jo en mulighed, vi kun kunne takke ja til, og det er nødvendigt at indtage Rådhuspladsen for at have mere plads til alle soldaterne, hestene og publikum. At Statsministeren også har ønsket at komme, er et ekstra plus, som vi gladelig tog imod, fortæller Anita Stentoft.