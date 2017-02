Sagen mod den 25-årige mand - en ifølge politiet »forsmået« ekskæreste, som i sidste uge blev anholdt for chikane af en 19-årig kvinde - er slet ikke opgivet, trods manden blev løsladt ved et grundlovsforhør i sidste uge. Anklager og veninde bekræfter, at manden ydermere er sigtet for hundedrab. Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: »Stalker« sigtet for at dræbe ekskærestes hunde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Stalker« sigtet for at dræbe ekskærestes hunde

Slagelse - 21. februar 2017 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han har angiveligt opsøgt hende i Slagelse, velvidende at han har et tilhold, og kørt hasarderet få meter fra hendes bagsmæk midt på Vestmotorvejen, hvor han forsøgte at presse hende såvel bagfra som fra siden. Det var en situation, som i sidste uge, nærmere bestemt mandag, skabte gevaldig usikkerhed blandt de øvrige bilister og egentlig satte andre folks liv i fare.

At den 25-årige mand skulle have forvoldt fare som sådan, kunne dog ikke bevises ved et grundlovsforhør tirsdag, hvorfor en dommer løslod manden, der angiveligt stadigvæk stalker sin 19-årige ekskæreste i en grad, som af blandt andre kvindens veninde betragtes som meget alvorlig.

Veninden, hvis navn er kendt af Sjællandske, men her fremtræder anonymt, er tæt knyttet til det 19-årige offer, som angiveligt er så tynget af chikanen fra ekskærestens side, at hun håber, at manden fængsles.

Veninden fortæller blandt andet, at den 25-årige ikke skyr nogen midler, og at episoden i sidste uge blot udgør en meget lille del af chikanens fulde billede.

- Han forfølger hende, og det ved politiet godt. Det er sindssygt, siger veninden til Sjællandske og beretter eksempelvis om episoder, hvor manden skulle have brudt ind hos ekskæresten og stjålet hendes hunde.

Herefter har den 25-årige angiveligt stukket ekskærestens to hunde ihjel og som dokumentation sendt et billede af dem i afdød tilstand.

Anklager Mads Skovby Hansen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, bekræfter, at der ligger en sigtelse i forhold til de dræbte hunde.

- Jeg kan bekræfte, at jeg har hørt om sigtelsen, og at den undersøges nærmere, siger han.