Torsdag aften stod på Bike and Run Stafetten i Korsør, hvor 40 hold i år deltog. De første løbere krydsede startlinjen klokken 17.30. De skulle så løbe fem kilometer for så at aflevere den elektroniske stafet videre til holdets første cyklist. Foto: Mette Kjær Nielsen

Stafet med løb, cykel og grill

En varm duft af grillkul blandede sig med varmen fra de mange motionsløbere og -ryttere. Vejret var perfekt - måske endda lidt for varmt, forlød det rundt omkring på Korsør Ny Stadion. Torsdag eftermiddag og aften var det tid til den femte udgave af Bike and Run Stafetten i Korsør, der er arrangeret af Familie- og Firmaidræt Korsør i samarbejde Dansk Firmaidræts Forbund.

- Det er virkelig dejligt at se, at folk synes godt om løbet, at der er så mange, der har meldt sig til i år. Det er primært firmahold, men vi har også mange familiehold i år og et par vejhold, siger Peder Madsen, formand for Familie- og Firmaidræt Korsør.