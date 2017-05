Se billedserie Den omfattende renovering bliver forsinket, fordi der stadig ikke er kommet tilladelse til at reducere i antal boliger med nedrivning af boligblok og halvering af to andre. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Stadig ingen tilladelse til nedrivning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stadig ingen tilladelse til nedrivning

Slagelse - 11. maj 2017 kl. 06:28 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På tegningen er de to halverede boligblokke mørkegrå, mens den totale nedrivning af en boligblok er markeret som et »hul i jorden.« Arbejdet med helhedsplanen i Bolig Korsørs afdeling 12, der består af Thiesens Allé 35-41, Linde Allé 37-77 og Elme Allé 15-33, er i fuld gang med Daurehøj Erhvervsbyg A/S fra Holbæk som hovedentreprenør.

Kontraktligt er der aftalt en byggeperiode på 25 måneder, så den store renovering inklusiv nedrivninger skulle være færdig i juni 2018. Det sker dog næppe.

Årsagen er, at der stadig ikke er kommet tilladelse til reduktion af boliger via halvering og nedrivning af boligblokke. Grundet flygtninge- og migrantkrise har udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V) udstedt et generelt forbud mod at rive almene boliger ned, fordi kommunerne skal have mulighed for at anvise billige boliger.

I kontrakten med entreprenøren var der sat en deadline for nedrivningstilladelse den 23. april, hvis byggeriet skulle nås færdigt til juni 2018.

- Jeg tror da bestemt fortsat, at vi får lov til at rive ned, men det er klart, at vi må genforhandle kontraktens tidsplan med entreprenøren, siger Ebbe Jens Ahl- gren til Sjællandske. Han er formand for Bolig Korsør, og han tilføjer, at det vil se rigtig grimt ud, hvis der står tre gamle blokke midt mellem alle de nye.

Direktør i Bolig Korsør Uffe Kjær minder om, at planen for den store helhedsplan inklusiv reduktion af boliger er indledt helt tilbage i 2011.

- Vi overvejer nu at indsende yderligere dokumentation til ministeriet med henblik på at opnå de nødvendige dispensationer for det gældende generelle nedrivningsforbud, siger Uffe Kjær til Sjællandske.

Projektchef Henning Jørgensen fra Holbæk-firmaet Daurehøj Erhvervsbyg, der med cirka 70 håndværkere udfører den store renovering af boligblokkene, oplyser, at nedrivning af en boligblok og halvering af to andre er med i kontrakten, men at det bliver nødvendig at genforhandle tidsplanen, når den forventede nedrivningstilladelse kommer.

Også renoveringen af den nærliggende afdeling 7 bestående af Fjordvænget 1-21 er i gang. Samlet er der ombygninger og nedrivninger i de to afdelinger for over 200 millioner kroner.