St. Croix-rom revet væk

Slagelse - 30. august 2017

Der var rift om den 100 år gamle rom fra De Vestindiske Øer, som vinklubformand Kim Stendorf satte til salg forleden.

- Der var helt udsolgt efter blot tre dage, konstaterer Niels Ulrich Ballegaard, som fik opgaven med at sælge de små miniatureflasker, som rommen blev hældt over på.

Selv fik han dog også mulighed for at smage den unikke St. Croix-rom, som var fra sidste afskibning under dansk flag i 1916:

- Det var en stor oplevelse! Og ja, vi er nok nørder, hvad angår disse helt specielle gamle flasker, men vi er mange, griner han.

Det kunne også måles på interessen efter Sjællandskes artikel den 19. august og efter, historien blev fortalt på internetgruppen »Rombørsen«, som tæller 2400 medlemmer.

- Der var blandt andet en person, der var ombord på et skib ved Canada, som fortalte, at han absolut ville have en lille flaske reserveret. Han havde kun internetforbindelse i cirka 15 minutter, men han havde set opslaget på Rombørsen og var helt oppe at køre over muligheden for at få fingre i en lille flaske, fortæller Niels Ulrich Ballegaard.

De øvrige henvendelser kom fra alle steder i landet - blandt andet fra Nexø, Aalborg - og Høng:

- Her var der en person, som var meget ivrig efter at købe den tomme flaske. Jeg fortalte ham, at Kim Stendorf stadig sad med et sagligt smil og duftede til flasken og helst ikke ville af med den. Men da manden tilbød 1000 kroner for den tomme flaske, slog vi til, fortæller han.

Alt i alt indbragte salget af de små romflasker lidt over 6000 kroner - og tilbage er kun et meget begrænset antal flasker, som Stendorf har gemt til sig selv og helt særlige lejligheder.

- Fandt i nogensinde ud af, om det vitterligt var den eneste flaske tilbage i verden?

- Blandt alle »nørderne« var der ingen, som kendte noget til den. Så ja, der har efter al sandsynlighed været den allersidste af sin slags, slutter Niels Ulrich Ballegaard.