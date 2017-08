Sportsuge med plads til alle

- Vi ser ugen som et bindeled mellem borgere og foreninger. Mange af deltagerne har måske ellers ikke fritidsinteresser, så meningen er, at foreninger og borgere skal stifte bekendtskab med hinanden. Det er jo ofte borgere, der ikke har så stort fokus på motion og sundhed, forklarer fritidskonsulent i kommunen, Sussanne Havsager.

- Og så er der ikke mindst det sociale. De møder andre end dem, de møder på værkstederne, og sidst på ugen får alle diplom og medaljer. Det er vigtigt at have noget at vise frem, tilføjer hun.

De tidligere år har der efter sportsugen været oprettet hold for udviklingshæmmede i nogle af foreningerne. Skælskør Eagles Floorball er med for tredje gang, og klubben arbejder på at oprette et hold for udviklingshæmmede.