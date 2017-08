Splittet byråd med ryggen mod muren

Et byrådsmøde i Slagelse Kommune er på mange måder som at se 90-års fødselsdagen nytårsaften.

Det gamle ordsprog: »Når krybben er tom, bides hestene« kan også sniges ind her, for sådan virkede det ærlig talt, når slet skjulte beskyldninger og anklager fløj igennem lokalet.

Økonomien hænger i laser (underskuddet er dog blevet endnu større), næsten alle giver modparten skylden for ikke at have reageret i tide, trukket i nødbremsen, udvist rettidig omhu, sat en plan i værk, trukket i arbejdstøjet...find selv på flere slidte fraser og dårlige undskyldninger.

Ikke fordi det er sjovt, men fordi det er »same procedure as last year«. Mandag aften var stort set en gentagelse af tidligere møder:

I alt skulle 26 punkter behandles. Men allerede i punkt to, som omhandlede den store fyringsrunde i jobcenteret (tidligere omtalt i avisen), syntes logikken at gå af fløjten. En række politikere har tidligere stillet spørgsmål til den måde, det er foregået på:

For eksempel undrede enhedslistens Thomas Clausen sig over udtrykket »personaleomsætning«, og kunne ikke helt forstå, hvorfor man ikke kunne klare de mange afskedigelser gennem naturlig afgang:

- Der er 230 medarbejdere på jobcentret, og der er en stor gennemstrømning. Cirka 20 procent forlader jobcentret om året af forskellige årsager, og det svarer jo - lavt sat - til 40 medarbejdere. I stedet er flere blevet fritstillede og har fundet andet job og får løn to steder fra i en periode. Jeg kunne godt tænke mig at se de økonomiske konsekvenser af den måde, fyringsrunden er blevet foretaget på, sagde Clausen.

Om politikerne så kan blive enige her, vil tiden vise. Som en »nem vej« ud af det økonomiske morads lurer en potentiel skatteforhøjelse, som reelt vil betyde, at borgerne skal betale for politikernes manglede evne til at få kassen til at stemme.