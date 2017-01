Ensomme ældre spiser mere og får hermed en bedre vægt og et bedre helbred, når de har en spiseven, viser erfaringer fra Odense Kommune. Sundheds- og seniorudvalget i Slagelse Kommune skal nu vurdere, om det er en idé, der skal kopieres. Genrefoto Foto: Mie Neel

Spisevenner måske på vej til Slagelses ensomme ældre

Slagelse - 07. januar 2017

Af Mette Kjær Nielsen

Enlige og ensomme ældre, som bor i eget hjem skal fremover have mulighed for at få en såkaldt spiseven. I hvert fald hvis det står til både Kostrådet og Ældrerådet i Slagelse Kommune.

De to råd har netop sendt et forslag til debat i sundheds- og seniorudvalget i Slagelse Kommune.

Her skal udvalget på mandag drøfte, om der skal arbejdes videre med en spisevensordning i Slagelse Kommune.

- Der sidder en del ensomme ældre rundt omkring i egne hjem i Slagelse Kommune, som ikke får så meget at spise, fordi de ikke har social kontakt, fortæller Otto Dræbye, som er formand for Ældrerådet i Slagelse Kommune.

Oplægget til spisevensordningen er baseret på en lignende ordning i Odense Kommune, hvor man har haft stor succes med at have frivillige spisevenner, som besøger de ældre til spisetid cirka 45 gange i løbet af et år.

- De ældre spiser mere, når de spiser med en anden, og det øger deres vægt og sundhed, forklarer Otto Dræbye som ønsker ordningen kopieret i Slagelse Kommune.

- Ud over at have en sundhedsmæssig fordel for den ældre, giver det også en social kontakt for borgeren og bryder dermed ensomheden.

Hvis man fortsat skeler til Odense, kan man se, at spisevensordningen her koster kommunen den pris, selve måltidet koster - og det er kommunen, der betaler for spisevennens mad. I Slagelse Kommune koster et aftensmåltid 59 kroner for en hovedret og en biret. Har man så - ligesom i Odense - cirka 50 spisevenner, som spiser 45 årlige måltider med de ældre, vil det koste kommunen 132.750 kroner om året.

Det tal er med det forbehold, at kommunen udelukkende betaler for selve måltidet mens administrationen af ordningen skal ligge hos frivillige kræfter i frivillige foreninger, som også skal stå for at rekruttere spisevennerne.