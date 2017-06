Se billedserie Skovfoged H.C. Gravesen fra Naturstyrelsen og spejderleder Jens Friis skriver under på aftalen, der sikrer KFUM-spejderne jord i Vemmelev Skov de næste 20 år til et spejdercenter. Foto: Helge Wedel

Spejderfremtid sikret

Slagelse - 15. juni 2017 kl. 09:35 Af Helge Wedel

Godt tre års arbejde og forhandlinger sluttede i går onsdag glædeligt, da skovfoged H. C. Gravesen fra Naturstyrelsen og lederkonsulent i Sct. Michael Gruppe fra Slagelse, Jens Friis, satte deres underskrifter på en lejekontrakt, der de næste 20 år sikrer KFUM-spejderne et 1200 kvadratmeter stort område lige ved parkeringspladsen i den 63,3 hektar store Vemmelev Skov.

- Vi er bare så glade. De mere end tre år har vist, at der er stor opbakning til spejderne her i Vemmelev, hvor vores spejderenhed rummer cirka 40 børn fordelt på en bæverenhed for børn i 0 og 1. klasse og en ulveflok for børn i 2. - 4. klasse, siger Jens Friis.

Han forklarer, at spejdermøderne langt det meste af tiden er foregået under åben himmel.

- Alligevel er børnene mødt op, for de har lært, at der ikke findes dårligt vejr men kun forkert påklædning, siger Jens Friis.

Skovfoged H.C. Gravesen fortæller, at Naturstyrelsen er glad, når de kan medvirke til at skabe aktiviteter for unge mennesker.

- Her i Vemmelev har de frivillige spejderkræfter jo meget tydeligt vist, at de har viljen og engagementet til spejderaktiviteter i skoven. Vi indgår aldrig lejeaftaler for evig tid, men rent praktisk kan vores aftaler nemt forlænges, siger H. C. Gravesen. Han kender i øvrigt selv til spejderlivet, da han er spejderleder på Møn.

Med lejekontrakten følge også tilladelse til at opsætte et pavillonbyggeri og en bålhytte, ligesom området skal hegnes ind af sikkerhedsmæssige årsager.

- Når spejderpavillonerne er opført, så er vi klar til at indgå partnerskab med skoler og børnehaver om brugen af vores faciliteter, så børn og unge i Vemmelev også kan få glæde af det kommende spejdercenter, siger Jens Friis.

Sct. Michael Gruppe vil med lejeaftalen på plads nu gå i gang med søge fonde om penge, så det nye spejdercenter kan blive en realitet.

En optimistisk Jens Friis håber, at penge til spejderbyggeriet kan findes i løbet af det næste halve års tid.