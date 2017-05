Spark mod hoved afværget med krykstok

Efter røveriet lukkede politiet Basen med skilte i dørene, da der var tale om et gerningssted. Personalet mødte derfor frem til låste døre næste morgen. Foto: Helge Wedel

Slagelse - 17. maj 2017 kl. 06:26 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fængsel indtil tre år og indtil seks år. Det er strafferammen i de volds- og røveri-paragraffer i straffeloven, som den 16-årig N, den 17-årig A og den 21-årige L er anklaget efter. Alle tre med bopæl på Motalavej i Korsør og anden etnisk baggrund end dansk. Dommen falder i næste måned.

Den 12. marts ved 19-tiden overfaldt de en 65-årig mandlig bilist ved Lidl på Motalavej, da han nægtede at give dem cigaretter. Et par timer efter begik N og A røveri mod Basen. Her truede de en vagt med »en pistol eller pistollignende genstand«, hedder det i anklageskriftet, som Sjællandske har fået aktindsigt i.

Ifølge anklageskriftet er der tale om et groft overfald, hvor L sparker efter den 65-åriges hoved, da han ikke vil give dem cigaretter. Sparket rammer dog ikke hovedet, da ofret når at afværge sparket med en krykstok. N slår herefter den 65-årige flere gange i nakken med knyttet hånd, så han til sidst falder om på jorden. Herefter fortsætter N med at sparke manden i ryggen, mens han ligger ned. Overfaldet bliver standset af tililende. De to unge, hvoraf A er fyldt 17 år, mens han har siddet varetægtsfængslet, har tidligere nægtet sig skyldige.

Ved røveriet ifølge anklageskiftet begået af N og A mod Basen, forsøgte de også at stjæle fra et skab, men det mislykkedes, da det var låst. Udbyttet blev derfor to fastelavnsris. Sjællandske erfarer, at både N og A har haft deres gang i Basen, der er en fritidsordning for unge.

En alder på 16 år er ingen hindring for at stjæle en bil og derefter kører hasarderet i den. Ifølge anklageskriftet stjal A den 4. januar 2017 en bil på Motalavej, som han efterfølgende kørte rundt i. På Halsskovvej i bymæssig bebyggelse med mindst 100 km/t og den forkerte vej rundt i en rundkørsel, da politiet var efter ham. Politiet fik bragt bilen til standsning på motorvejen. A har udsigt til en dom, der hindrer ham i at tage kørekort en rum tid.

Endelig er der i anklageskriftet nedlagt påstand om beslaglæggelse af en mobiltelefon, som A uberettiget var i besiddelse af under varetægtsfængslingen på en institution i Hundested. Også beslaglæggelse af en hundeproppistol fremgår af anklageskriftet.

Bolig Korsørs formand Ebbe Jens Ahlgren har tidligere her i Sjællandske sagt, at boligselskabet har nultolerance, når det gælder kriminelle beboere.

- Vi afventer dommen, men jeg kan da bestemt ikke afvise, at vi her statuerer et eksempel og beder de pågældende familier til de to 16-årige om at flytte, sagde Ebbe Jens Ahlgren til Sjællandske.

Retssagen finder sted onsdag den 7. juni og mandag den 12. juni.