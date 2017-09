Der er forslag om besparelser på både ældre og unge i direktionens forslag til, hvordan budgettet kan bringes i balance. Blandt andet vil bortfald af omsorgstid til borgere i eget hjem kunne skæres med fire millioner kroner. Nedskæringsforslagene på ældreområdet, der kan koste arbejdspladser i hjemmeplejen, skal dog ses i lyset af, at serviceniveauet i Slagelse Kommune er over gennemsnittet. Foto: Jens Vadmand

Spareforslag for 110 millioner kroner i Slagelse

Slagelse - 09. september 2017 kl. 07:03 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den store sparekniv skal frem, når næste års budget skal lægges i Slagelse Kommune.

- Samlet set er der i budgettet til 1. behandling en budgetubalance på 130 mio. kr. og en faldende gennemsnitlig likviditet. For at skabe budgetbalance samt styrke likviditeten vurderes det, at der er behov for at iværksætte forslag, som beskrevet under handlemuligheder i størrelsesorden 150 mio. kroner, hedder det i den vurdering, som kommunens forvaltning lægger frem for politikerne i økonomiudvalget til næste møde mandag 11. september.

En del af pengene vil som tidligere nævnt måske kunne hentes ved en skattestigning. Her er der søgt om muligheden for at hæve skatten med et procentpoint, hvilket vil indbringe 112 millioner kroner i 2018.

Der kommer dog først besked fra ministeriet 15. september omkring denne sag, hvor det jo enten kan blive afslag eller hel eller delvis imødekommelse.

Her kan skæres

Kommunens direktion har nu efter anmodning fra økonomiudvalget fremlagt forslag til mulige besparelser. Samt forslag til, hvilke anlægsinvesteringer man kan udskyde fra 2018 til 2019.

Hvad det sidste angår er der samlede forslag for 71 millioner kroner. Blandt andet at udskyde ny daginstitution i Slots Bjergby ved at flytte 14,4 millioner kroner af de afsatte 22 millioner kroner i 2018 over til 2019.

Der er også forslag om at udsætte trafikfremmende foranstaltninger for otte millioner kroner og cykelstier for et næsten tilsvarende beløb.

Ser man på besparelserne på driften fremgår det blandt andet, at der på sundheds og seniorområdet er forslag om besparelser på næsten 21 millioner kroner.

Blandt andet nævnes det, at bortfald af årlig hovedrengøring for visiterede borgere kan give 1,6 millioner kroner i kassen. Ligesom besparelser på aktivitetscentre kan give en million kroner.

Hele fire millioner kroner vil der kunne spares ved bortfald af omsorgstid til borgere i eget hjem.

Der er også lagt op til besparelser, som kan ramme ældre på trafikområdet. Blandt andet på såkaldt borgerrettet kørsel, hvor der kan blive tale om øget egenbetaling for kørsel til aktivitetscentre, daghjem og genoptræning for de borgere, der kan anvende flexkommune.

Besparelsesforslagene på ældreområdet skal dog ses i lyset af, at kommunens service her ligger over landsgennemsnittet.

På uddannelsesudvalgets område overstiger spareforslagene de 21 millioner kroner. Her fremgår det blandt andet, at der årligt vil kunne spares 9,9 millioner kroner, hvis det vedtages, at der må være 23 og ikke kun 22 elever i en klasse, før den skal deles.

Et andet forslag går ud på at nedsætte åbningstiden i de daginstitutioner, der i dag har åbent i over 51 timer om ugen. Det vil kunne indbringe 4,3 millioner kroner.

De største enkelt-besparelser finder vi dog på administration og ledelse, hvor der er forslag om at spare samlet 25 millioner kroner. Hvilket vil betyde farvel til et betydeligt antal ansatte rundt omkring, og en efterfølgende længere sagsbehandlingstid, fremgår det af oplægget til økonomiudvalget.

Et andet forslag fra administrationen er, at man kan genindføre byggesagsgebyr, hvilket vil give fire millioner kroner i kassen.